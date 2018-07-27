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Поліція виявили понад 2 тис. порушень у пасажироперевізників

Поліція виявили понад 2 тис. порушень у пасажироперевізників

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. За 5 днів перевірки пасажироперевізників виявлено понад 2 тис. порушень. Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook Департамент комунікації Патрульної поліції, про це сьогодні заявив заступник начальника голови Національної поліції України Олександр Фацевич, передає УНН.

“Поліцейські виявили понад 2 тисячі порушень, допущених водіями-перевізниками. Зокрема, виявлено 10 водіїв, які керували автобусами у стані сп’яніння. Такі результати цільових превентивних заходів під умовною назвою „Перевізник“ за п’ять днів”, — сказав Фацевич.

За його словами, від початку перевірки співробітники патрульної поліції та обласних підрозділів на місцях перевірили майже 12 тисяч транспортних засобів, які використовуються для пасажирських перевезень.

“Виявлено 382 технічно несправних транспортних засобів. З них 79 переобладнані з порушеннями відповідних норм і стандартів. Загалом виявлено понад дві тисячі порушень законодавства, допущених водіями-перевізниками. Зафіксовано 10 фактів керування автобусами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння”, — зазначив Фацевич.

Так, поліцейські виявили 463 факти перевезення пасажирів понад встановлену кількість, 113 — керування без необхідних документів, 139 транспортних засобів не пройшли обов’язковий технічний контроль.

Всього складено 2,1 тис. відповідних адміністративних матеріалів. Серед них — 44 протоколи за ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, превентивні заходи стартували в країні на вихідних. Вони націлені на забезпечення безпеки дорожнього руху в сфері пасажирських перевезень, зокрема, зменшення кількості ДТП за участі пасажирського транспорту.

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