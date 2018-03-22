Полиция выследила главного подозреваемого по делу анонимного подрывника в штате Техас, подозреваемый взорвал себя

После третьего взрыва полиция признала, что в городе появился серийный подрывник. Следователи предположили, что атаки могли быть совершены на расовой почве (первые двое погибших были чернокожими). Как выяснилось позже, семьи 39-летнего Хауса и 17-летнего Мейсона были знакомы, хотя сами погибшие друг с другом не встречались. Версия о расовых мотивах больше не считается приоритетной, так как третьей пострадавшей стала латиноамериканка, а четвертый взрыв ранил белых мужчин.

После первых атак полиция предупредила жителей Остина остерегаться посылок, оставленных на крыльце. За следующие два дня на горячую линию позвонили 265 раз с сообщением о подозрительном предмете. Ни один из них не был опасен или связан с делом подрывника.

Оперативники отметили собранность, с которой действовал злоумышленник. Никто из местных не видел его и не знал, как тот может выглядеть. В конструкции первых четырёх бомб следователи (остальные всё ещё изучают специалисты) обнаружили сходство, при этом всё устройства имеют одинаково сложный механизм работы.

Шеф полиции Остина Брайан Мэнли призывал подозреваемого связаться с полицией и рассказать им, что побудило его пойти на подрывы. “События в Остине привлекли внимание всего мира, и мы уверяем вас, что мы слушаем”, — сказал Мэнли.

В полдень 20 марта в отделении курьерской компании FedEX городе Шерц (Техас) взорвалась посылка, ранив сотрудника. Бандероль должны были отправить по домашнему адресу в Остин. Чуть позже в тот же день другой подозрительный предмет нашли в филиале FedEX на юге Остина. Выяснилось, что обе посылки отправили из городка Сансет Вэлли с населением меньше 700 человек.

После проверки чеков и записей магазина полиция заподозрила в подрывах 23-летнего Марка Кондитта. На записях камер видеонаблюдения в FedEX следователи заметили, как белый молодой человек подкладывал взрывные устройства в посылку. Полиция проследила путь подозреваемого до отеля в городе Раунд-Рок на севере от Остина.

Утром 21 марта полицейский патруль заметил на дороге машину Кондитта и приказал ему остановиться, что тот и сделал. Когда к автомобилю приблизилась группа захвата, подозреваемый подорвался в машине, ранив одного из членов спецназа.

Ранее за Кондиттом не числилось правонарушений. Судя по обнаруженным данным, он учился “в общественном колледже Остина”, но по какой-то причине не закончил обучение. В блоге, который, предположительно, вёл подрывник, много постов про политику. В разговоре с NBC сосед Кондиттов заявил, что Марк был “обычным парнем”, а его семья была “очень хорошей”.

Неизвестно, каковы были мотивы подрывника. Полиция советует жителям Остина не терять бдительность, так как в городе всё ещё могут оставаться замаскированные взрывные устройства. Тем не менее Трамп уже поздравил правоохранительные органы с успехом операции. За информацию о подрывнике власти предлагали 115 тысяч долларов, но не известно, получит ли их кто-то.

Как сообщал УНН, в начале месяца на территории города Остин произошли первые взрывы в серии, 12 марта в результате подрывов погибли два человека, еще один получил ранения.