Поліція вистежила підозрюваного у справі анонімного підривника у штаті Техас, він підірвав себе

Після третього вибуху поліція визнала, що в місті з’явився серійний підривник. Слідчі припустили, що атаки могли бути здійснені на расовому ґрунті (перші двоє загиблих були чорношкірими). Як з’ясувалося пізніше, сім’ї 39-річного Хауса і 17-річного Мейсона були знайомі, хоча самі загиблі один з одним не зустрічалися. Версія про расових мотивах більше не вважається пріоритетною, так як третьою постраждалої стала латиноамериканка, а четвертий вибух поранив білих чоловіків.

Після перших атак поліція попередила жителів Остіна остерігатися посилок, залишених на ґанку. За наступні два дні на гарячу лінію зателефонували 265 раз з повідомленням про підозрілий предмет. Жоден з них не був небезпечний або пов’язаний зі справою підривника.

Оперативники відзначили зібраність, з якої діяв зловмисник. Ніхто з місцевих не бачив його і не знав, як той може виглядати. У конструкції перших чотирьох бомб слідчі (інші все ще вивчають фахівці) виявили схожість, при цьому всі пристрої мають однаково складний механізм роботи.

Шеф поліції Остіна Брайан Менлі закликав підозрюваного зв’язатися з поліцією і розповісти їм, що спонукало його піти на підриви. “Події в Остіні привернули увагу всього світу, і ми запевняємо вас, що ми слухаємо”, — сказав Менлі.

Опівдні 20 березня в відділенні кур’єрської компанії FedEX місті Шерц (Техас) вибухнула посилка, поранивши співробітника. Бандероль повинні були відправити за домашньою адресою в Остін. Трохи пізніше в той же день інший підозрілий предмет знайшли у філії FedEX на півдні Остіна. З’ясувалося, що обидві посилки відправили з містечка Сансет Веллі з населенням менше 700 осіб.

Після перевірки чеків і записів магазину поліція запідозрила в підривах 23-річного Марка Кондітта. На записах камер відеоспостереження в FedEX слідчі помітили, як білий молодий чоловік підкладав вибухові пристрої в посилку. Поліція простежила шлях підозрюваного до готелю в місті Раунд-Рок на півночі від Остіна.

Вранці 21 березня поліцейський патруль помітив на дорозі машину Кондітта і наказав йому зупинитися, що той і зробив. Коли до автомобіля наблизилася група захоплення, підозрюваний підірвався в машині, поранивши одного з членів спецназу.

Раніше за Кондіттом не значилися правопорушення. Судячи з виявлених даних, він навчався “в громадському коледжі Остіна”, але з якоїсь причини не закінчив навчання. У блозі, який, імовірно, вів підривник, багато постів про політику. У розмові з NBC сусід Кондіттів заявив, що Марк був “звичайним хлопцем”, а його сім’я була “дуже хорошою”.

Невідомо, які були мотиви підривника. Поліція радить жителям Остіна не втрачати пильність, так як в місті все ще можуть залишатися замасковані вибухові пристрої. Проте Трамп уже привітав правоохоронні органи з успіхом операції. За інформацію про підривника влада пропонувала 115 тисяч доларів, але не відомо, чи отримає їх хтось.

Як повідомляв УНН, на початку місяця на території міста Остін сталися перші вибухи у серії, 12 березня в результаті підривів загинули дві людини, ще одна отримала поранення.