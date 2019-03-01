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Полиция отпустила двух задержанных после столкновений в Херсонском горсовете

Полиция отпустила двух задержанных после столкновений в Херсонском горсовете

Киев  •  УНН

 • 7473 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Полиция отпустила граждан, на которых составила административные протоколы после столкновений в Херсонском горсовете. Ими оказались сторонники переименования улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе полиции Херсонской области.

"Во время сессии планировалось рассмотрение вопроса относительно решения о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк. Были сторонники и противники переименования. Одна женщина облила участников водой, а второй человек вырывал плакат", - сообщили в пресс-службе.

В результате таких действий полиция доставила двух граждан в Херсонский отдел полиции, составила на них административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и отпустила.

В пресс-службе сообщили, что после этого между участниками началась потасовка. Полиция вмешалась и вывела всех из зала городского совета.

В полиции добавили, что граждане, на которых полиция составила административные протоколы, выступают за переименование улицы.

Сейчас никаких заявлений о получении телесных повреждений в полицию не поступало.

Как сообщал УНН, во время столкновений в Херсонском горсовете задержали двух человек.

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