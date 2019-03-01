Полиция отпустила двух задержанных после столкновений в Херсонском горсовете
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Полиция отпустила граждан, на которых составила административные протоколы после столкновений в Херсонском горсовете. Ими оказались сторонники переименования улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе полиции Херсонской области.
"Во время сессии планировалось рассмотрение вопроса относительно решения о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк. Были сторонники и противники переименования. Одна женщина облила участников водой, а второй человек вырывал плакат", - сообщили в пресс-службе.
В результате таких действий полиция доставила двух граждан в Херсонский отдел полиции, составила на них административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и отпустила.
В пресс-службе сообщили, что после этого между участниками началась потасовка. Полиция вмешалась и вывела всех из зала городского совета.
В полиции добавили, что граждане, на которых полиция составила административные протоколы, выступают за переименование улицы.
Сейчас никаких заявлений о получении телесных повреждений в полицию не поступало.
Как сообщал УНН, во время столкновений в Херсонском горсовете задержали двух человек.