Під час сутичок у Херсонській міськраді затримали двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Під час сутичок через перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк у міській раді Херсона затримали двоє осіб. Про це повідомив начальник Херсонського відділу поліції полковник Олександр Говорун в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"На теперішній час вони (дві особи – ред.) доставлені за фактом скоєння адміністративного правопорушення за статтею 173 (дрібне хуліганство – ред.) – це виривання плакату", - зазначив Говорун.
Він додав, що наразі сутички у міськраді припинені, конфлікту немає, до медичних закладів з тілесними ушкодженнями ніхто не звертався.
Нагадаємо, суд переніс клопотання щодо продовження запобіжного заходу Владиславу Мангеру у справі Катерини Гандзюк.