Під час сутичок у Херсонській міськраді затримали двоє осіб

"На теперішній час вони (дві особи – ред.) доставлені за фактом скоєння адміністративного правопорушення за статтею 173 (дрібне хуліганство – ред.) – це виривання плакату", - зазначив Говорун.

Він додав, що наразі сутички у міськраді припинені, конфлікту немає, до медичних закладів з тілесними ушкодженнями ніхто не звертався.

Нагадаємо, суд переніс клопотання щодо продовження запобіжного заходу Владиславу Мангеру у справі Катерини Гандзюк.