Во время столкновений в Херсонском горсовете задержали двоих человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Во время столкновений из-за переименования улицы в честь Екатерины Гандзюк в городском совете Херсона задержали двоих человек. Об этом сообщил начальник Херсонского отдела полиции полковник Александр Говорун в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"В настоящее время они (два человека - ред.) Доставлены по факту совершения административного правонарушения по статье 173 (мелкое хулиганство - ред.) - это вырывание плаката", - отметил Говорун.
Он добавил, что пока схватки в горсовете прекращены, конфликта нет, в медицинские учреждения с телесными повреждениями никто не обращался.
Напомним, суд перенес ходатайство о продлении меры пресечения Владиславу Мангеру по делу Катерины Гандзюк.