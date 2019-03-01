Во время столкновений в Херсонском горсовете задержали двоих человек

"В настоящее время они (два человека - ред.) Доставлены по факту совершения административного правонарушения по статье 173 (мелкое хулиганство - ред.) - это вырывание плаката", - отметил Говорун.

Он добавил, что пока схватки в горсовете прекращены, конфликта нет, в медицинские учреждения с телесными повреждениями никто не обращался.

Напомним, суд перенес ходатайство о продлении меры пресечения Владиславу Мангеру по делу Катерины Гандзюк.