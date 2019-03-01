Поліція відпустила двох затриманих після сутичок у Херсонській міськраді

“Під час сесії планувався розгляд питання стосовно рішення про перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк. Були прихильники та противники перейменування. Одна жінка облила учасників водою, а другий чоловік виривав плакат”, — повідомили у прес-службі.

Внаслідок таких дій поліція доставила цих двох громадян у Херсонський відділ поліції, склала на них адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) і відпустила.

У прес-службі повідомили, що після цього між учасниками почалася штовханина. Поліція втрутилася та вивела всіх із зали міської ради.

У поліції додали, що громадяни, на яких поліція склала адміністративні протоколи, виступають за перейменування вулиці.

Наразі ніяких заяв про отримання тілесних ушкоджень у поліцію не надходило.

Як повідомляв УНН, під час сутичок у Херсонській міськраді затримали двох осіб.