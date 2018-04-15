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Полиция открыла производство по факту взрыва возле "Киевэнерго"

Полиция открыла производство по факту взрыва возле "Киевэнерго"

Киев  •  УНН

 • 13565 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Столичная полиция открыла уголовное производство по факту взрыва возле здания "Киевэнерго". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"По факту взрыва начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до десяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на пр.Победы, 93 возле здания "Киевэнерго".
Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, зато в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

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