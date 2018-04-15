Поліція відкрила провадження за фактом вибуху біля “Київенерго”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху біля будівлі “Київенерго”. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За скоєння такого правопорушення передбачено до десяти років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні о 00:40 у чергову частину надійшла інформація про вибух на пр. Перемоги, 93 біля будівлі “Київенерго”.
Поліцейські виїхали на виклик і встановили: внаслідок події ніхто не постраждав, натомість у результаті вибуху вибито двоє дверей, пошкоджено вікна і фасад. За попередніми висновками вибухотехніків, зловмисник міг використати гранату.