Полиция открыла производство по факту драки возле пиццерии на Крещатике
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Столичная полиция открыла уголовное производство по факту инцидента возле одной из пиццерий на улице Крещатик в Киеве по статье "нанесение умышленного легкого телесного повреждения". Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП Киеве Оксана Блищик.
"Открытое производство по ст.125 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого мы будем исследовать причины конфликта", - сказала О.Блищик.
Напомним, в ночь на с 15 на 16 декабря 2017 года произошла драка между якобы работниками и посетителями пиццерии на улице Крещатик в Киеве.
В полиции факт инцидента подтвердили.