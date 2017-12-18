Полиция открыла производство по факту драки возле пиццерии на Крещатике

"Открытое производство по ст.125 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого мы будем исследовать причины конфликта", - сказала О.Блищик.

Напомним, в ночь на с 15 на 16 декабря 2017 года произошла драка между якобы работниками и посетителями пиццерии на улице Крещатик в Киеве.

В полиции факт инцидента подтвердили.