Поліція відкрила провадження за фактом бійки біля піцерії на Хрещатику
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту біля однієї з піцерій на вулиці Хрещатик у Києві за статтею “нанесення умисного легкого тілесного ушкодження”. Про це повідомила УНН речник ГУ НП Києві Оксана Блищик.
“Відкрите провадження за ст.125 Кримінального кодексу України, в межах якого ми будемо досліджувати причини конфлікту”, — сказала О.Блищик.
Нагадаємо, вночі на з 15 на 16 грудня 2017 року сталася бійка між нібито працівниками та відвідувачами піцерії на вулиці Хрещатик у Києві.
У поліції факт інциденту підтвердили.