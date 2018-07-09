Полиция открыла производство по факту взрыва гранаты в доме во Львове

По предварительным данным, в доме взорвалась граната Ф-1. Также установлена ​​личность погибшего — им оказался 54-летний львовянин. На момент взрыва в квартире находилась 46-летняя жительница Львова, у которой врачи диагностировали, в частности “проникающее ранение грудной клетки и живота”.

Во время обследования помещения других взрывоопасных предметов полиция не обнаружила.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой “несчастный случай” и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Как сообщал УНН, 8 июля в жилом доме во Львове взорвалась граната.