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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 54829 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106441 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127819 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135128 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170985 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153987 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Полиция открыла производство по факту взрыва гранаты в доме во Львове

Полиция открыла производство по факту взрыва гранаты в доме во Львове

Киев  •  УНН

 • 4871 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Полиция открыла производство по факту взрыва в жилом доме во Львове, в результате которого погиб мужчина и женщина получила ранения. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Львовской области, передает УНН.

По предварительным данным, в доме взорвалась граната Ф-1. Также установлена ​​личность погибшего — им оказался 54-летний львовянин. На момент взрыва в квартире находилась 46-летняя жительница Львова, у которой врачи диагностировали, в частности “проникающее ранение грудной клетки и живота”.

Во время обследования помещения других взрывоопасных предметов полиция не обнаружила.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой “несчастный случай” и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Как сообщал УНН, 8 июля в жилом доме во Львове взорвалась граната.

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