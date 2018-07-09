Поліція відкрила провадження щодо вибуху гранати в будинку у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Поліція відкрила провадження за фактом вибуху в житловому будинку у Львові, внаслідок якого загинув чоловік і жінка отримала поранення. Про це повідомляє прес-служба управління поліції Львівської області, передає УНН.
За попередніми даними, у помешканні вибухнула граната Ф-1. Також встановлено особу загиблого — ним виявився 54-річний львів’янин. На момент вибуху у квартирі перебувала 46-річна жителька Львова, у якої лікарі діагностували, зокрема, “проникаюче поранення грудної клітки та живота”.
Під час обстеження приміщення інших вибухонебезпечних предметів поліція не виявила.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою “нещасний випадок” та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Як повідомляв УНН, 8 липня в житловому будинку у Львові вибухнула граната.