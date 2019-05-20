Полиция открыла производство из-за пожара на АЗС в Житомире
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за пожара на автозаправочной станции в Житомире. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
"По предварительным данным, возгорание одного из подземных резервуаров с газом "пропан" могло возникнуть во время проведения технических работ по обслуживанию газозаправочного оборудования", - говорится в сообщении.
В результате пожара термические ожоги получили три человека из числа работников сервисного предприятия - киевлянин, 1972 г.р., и двое жителей Черкасской области, 1962 г.р. Двое из мужчин были госпитализированы в ожоговый центр. Третьем оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации.
Огонь уничтожил конструкцию АЗС и 4 легковых автомобиля, которые находились на территории заправки.
Предварительная правовая квалификация события - ст. 267 (Нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и причины, которые привели к пожару, устанавливаются в рамках начатого досудебного расследования.
Напомним, в Житомире произошла пожар на газовой заправке, в результате которого пострадали люди.