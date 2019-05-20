Поліція відкрила провадження через пожежу на АЗС у Житомирі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу на автозаправній станції у Житомирі. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
“За попередніми даними, загоряння одного з підземних резервуарів із газом „пропан“ могло виникнути під час проведення технічних робіт із обслуговування газозаправного обладнання”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок пожежі термічні опіки отримали троє людей з числа працівників сервісного підприємства — киянин, 1972 р.н., та двоє жителів Черкаської області, 1962 р.н. Двох із чоловіків було госпіталізовано до опікового центру. Третьому надано необхідну медичну допомогу без госпіталізації.
Вогонь знищив конструкцію АЗС та 4 легкових автомобілі, які знаходились на території заправки.
Попередня правова кваліфікація події — ст. 267 (Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України. Усі обставини та причини, що призвели до пожежі, встановлюються у рамках розпочатого досудового розслідування.
Нагадаємо, у Житомирі сталась пожежа на газовій заправці, внаслідок якої постраждали люди.