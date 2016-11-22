Полиция открыла уголовные производства по фактам событий на Б. Васильковской и Пушкинской в ​​Киеве

В частности, по факту повреждения офисного помещения на ул. Б.Васильковской начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По факту намерений активистов повредить отделение банка на ул.Пушкинской, когда пострадала 21-летняя студентка из Одессы, открыты уголовные производства по ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Устанавливаются все обстоятельства и причастные к событиям лица, собирается доказательная база.

Напомним, в столичной полиции прокомментировали события на Б. Васильковской и Пушкинской.