Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами подій на В.Васильківській та Пушкінській у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Києві правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом вчорашніх події на вулицях В.Васильківській та Пушкінській. Про це УНН повідомили у прес-службі поліція Києва.
Зокрема, за фактом пошкодження офісного приміщення на вул.В.Васильківстькій розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
За фактом намірів активістів пошкодити відділення банку на вул.Пушкінській, коли постраждала 21-річна студентка з Одеси, відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).
Наразі встановлюються всі обставини та причетні до подій особи, збирається доказова база.
Нагадаємо, у столичній поліції прокоментували події на В.Васильківській та Пушкінській.