Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами подій на В.Васильківській та Пушкінській у Києві

Зокрема, за фактом пошкодження офісного приміщення на вул.В.Васильківстькій розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За фактом намірів активістів пошкодити відділення банку на вул.Пушкінській, коли постраждала 21-річна студентка з Одеси, відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Наразі встановлюються всі обставини та причетні до подій особи, збирається доказова база.

Нагадаємо, у столичній поліції прокоментували події на В.Васильківській та Пушкінській.