Полиция открыла два дела относительно препятствования журналистам, которые снимали агитпалатки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Полиция начала два уголовных производства относительно препятствования деятельности журналистов, которые снимали агитационные палатки кандидатов в президенты. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Два уголовных производства у нас начаты по факту препятствования деятельности журналистов, которые снимали агитационные палатки", - отметил Цуцкиридзе.
По его словам, также много уголовных производств касаются разного рода хулиганских действий - похищение или повреждение агитационных материалов.
Напомним, в Одесской области за поддержку одного из кандидатов в президенты жителям нескольких населенных пунктов предлагали по 5 тысяч гривен.
За сутки 5 марта полиция открыла четыре уголовных производства.