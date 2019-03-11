Поліція відкрила дві справи щодо перешкоджання журналістам, які знімали агітнамети
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Поліція розпочала два кримінальні провадження щодо перешкоджання діяльності журналістів, які знімали агітаційні намети кандидатів у президенти. Про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління Нацполіції України Максим Цуцкірідзе під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
“Два кримінальні провадження у нас розпочаті за фактом перешкоджання діяльності журналістів, які знімали агітаційні намети”, — зазначив Цуцкірідзе.
За його словами, також багато кримінальних провадження стосуються різного роду хуліганських дій — викрадення чи пошкодження агітаційних матеріалів.
Нагадаємо, на Одещині за підтримку одного з кандидатів у президенти жителям кількох населених пунктів пропонували по 5 тисяч гривень.
За добу 5 березня поліція відкрила чотири кримінальні провадження.