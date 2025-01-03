Полиция Венесуэлы объявила награду 100 тыс. долларов за оппозиционного лидера Гонсалеса
Киев • УНН
Власти Венесуэлы объявили вознаграждение за информацию о местонахождении Эдмундо Гонсалеса, который настаивает на своей победе на выборах. Оппозиционер находится в Испании и обещает вернуться для принятия президентской присяги.
Власти Венесуэлы объявили вознаграждение в 100 тыс. долларов за информацию, которая поможет задержать экс-кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса, который настаивает на том, что он победил Николаса Мадуро на выборах. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что полиция опубликовала в соцсетях его фото с подписью "разыскивается".
Также представители судебной власти объявили, что плакат с его изображением разместят в аэропортах и на полицейских постах по всей стране.
В издании напомнили, что Эдмундо Гонсалес уехал в Испанию в сентябре после того, как Николас Мадуро одержал победу на выборах 28 июля и начал жестко подавлять инакомыслие.
Отмечается, что он пообещал вернуться в страну, чтобы принять присягу президента 10 января вместо Мадуро, который должен принять присягу в этот день.
Напомним
Как писал УНН, в сентябре прошлого года суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса, которого считают настоящим победителем выборов. Прокуратура подозревает его в тяжких преступлениях, но деталей обвинений не предоставила.