Поліція Венесуели оголосила нагороду 100 тис. доларів за опозиційного лідера Гонсалеса

Влада Венесуели оголосила винагороду у 100 тис. доларів за інформацію, яка допоможе затримати екскандидата у президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса, який наполягає на тому, що він переміг Ніколаса Мадуро на виборах. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що поліція опублікувала в соцмережах його фото із підписом "розшукується".

Також представники судової влади оголосили, що плакат із його зображенням розмістять в аеропортах і на поліцейських постах по всій країні.

У виданні нагадали, що Едмундо Гонсалес виїхав до Іспанії у вересні після того, як Ніколас Мадуро здобув перемогу на виборах 28 липня і почав жорстко придушувати інакомислення.

Зазначається, що він пообіцяв повернутися до країни, щоб скласти присягу президента 10 січня замість Мадуро, який має скласти присягу цього дня.

Нагадаємо

Як писав УНН, у вересні минулого року суд Венесуели видав ордер на арешт лідера опозиції Едмундо Гонсалеса, якого вважають справжнім переможцем виборів. Прокуратура підозрює його у тяжких злочинах, але деталей звинувачень не надала.