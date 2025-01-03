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Поліція Венесуели оголосила нагороду 100 тис. доларів за опозиційного лідера Гонсалеса

Поліція Венесуели оголосила нагороду 100 тис. доларів за опозиційного лідера Гонсалеса

Київ • УНН

 • 27247 перегляди

Влада Венесуели оголосила винагороду за інформацію про місцезнаходження Едмундо Гонсалеса, який наполягає на своїй перемозі на виборах. Опозиціонер перебуває в Іспанії та обіцяє повернутися для складання президентської присяги.

Влада Венесуели оголосила винагороду у 100 тис. доларів за інформацію, яка допоможе затримати екскандидата у президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса, який наполягає на тому, що він переміг Ніколаса Мадуро на виборах. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що поліція опублікувала в соцмережах його фото із підписом "розшукується". 

Також представники судової влади оголосили, що плакат із його зображенням розмістять в аеропортах і на поліцейських постах по всій країні.

У виданні нагадали, що Едмундо Гонсалес виїхав до Іспанії у вересні після того, як Ніколас Мадуро здобув перемогу на виборах 28 липня і почав жорстко придушувати інакомислення.

Зазначається, що він пообіцяв повернутися до країни, щоб скласти присягу президента 10 січня замість Мадуро, який має скласти присягу цього дня.

Нагадаємо

Як писав УНН, у вересні минулого року суд Венесуели видав ордер на арешт лідера опозиції Едмундо Гонсалеса, якого вважають справжнім переможцем виборів. Прокуратура підозрює його у тяжких злочинах, але деталей звинувачень не надала.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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nikolas-maduroНіколас Мадуро
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