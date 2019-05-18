Полиция Вашингтона освободила посольство Венесуэлы от сторонников Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Полиция изгнала из здания посольства Венесуэлы в Вашингтоне небольшую группу сторонников Николаса Мадуро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Небольшая группа людей протестовала против политики США в отношении Венесуэлы и удерживала здание с середины апреля. Здание посольства к тому моменту пустовало, поскольку Николас Мадуро отозвал венесуэльских дипломатов из США.
Изначально в посольстве забаррикадировались около 30-ти человек, однако день за днем их число уменьшалось. Мадуро высоко оценивал их действия.
Полиция арестовала четверых захватчиков посольства, здание будет передано послу Венесуэлы, назначенному лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которого США признали в качестве легитимного главы государства.
Госдепартамент США сообщил, что полиция действовала по просьбе правительства Гуайдо.
Представитель Гуйадо в Вашингтон Карлос Веккио заявил, что работа посольства скоро будет возобновлена и поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь в освобождении здания.
Напомним, министр иностранных дел Венесуэлы выразил готовность "сесть за стол переговоров" с США. Он подчеркнул, что диалог между двумя странами должен строиться на основе взаимного уважения.