МЗС Венесуели заявив про готовність до переговорів з США

КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністр закордонних справ Венесуели висловив готовність "сісти за стіл переговорів" з США. Він підкреслив, що діалог між двома країнами повинен будуватися на основі взаємної поваги. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Telesur.