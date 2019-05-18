МЗС Венесуели заявив про готовність до переговорів з США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністр закордонних справ Венесуели висловив готовність "сісти за стіл переговорів" з США. Він підкреслив, що діалог між двома країнами повинен будуватися на основі взаємної поваги. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Telesur.
США "провалилися" у всіх рішеннях і стратегіях щодо Венесуели, вважає глава МЗС Боліваріанської республіки Хорхе Арреаса. Каракас готовий до переговорів з Вашингтоном, сказав він в інтерв'ю телеканалу Telesur, витяги з якого опубліковані на сайті уряду Венесуели.
"Прийшов час дипломатії, ми готові повернутися до дипломатії, сісти за стіл переговорів", - заявив Арреаса.
За його словами, в Венесуелі готові створити механізми для заснованого на взаємоповазі діалогу з адміністрацією США.
Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро вперше провів зустріч з представниками Міжнародної контактної групи (МКГ) і обговорив з ними наслідки санкцій, які ввела адміністрація США відносно республіки.