МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Министр иностранных дел Венесуэлы выразил готовность "сесть за стол переговоров" с США. Он подчеркнул, что диалог между двумя странами должен строиться на основе взаимного уважения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Telesur.
США "провалились" во всех решениях и стратегиях относительно Венесуэлы, считает глава МИДа Боливарианской Республики Хорхе Арреаса. Каракас готов к переговорам с Вашингтоном, сказал он в интервью телеканалу Telesur, выдержки из которого опубликованы на сайте правительства Венесуэлы.
"Пришло время дипломатии, мы готовы вернуться к дипломатии, сесть за стол переговоров", — заявил Арреаса.
По его словам, в Венесуэле готовы создать механизмы для основанного на взаимоуважении диалога с администрацией США.
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые провел встречу с представителями Международной контактной группы (МКГ) и обсудил с ними последствия санкций, которые ввела администрация США в отношении республики.