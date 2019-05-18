МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с США

США "провалились" во всех решениях и стратегиях относительно Венесуэлы, считает глава МИДа Боливарианской Республики Хорхе Арреаса. Каракас готов к переговорам с Вашингтоном, сказал он в интервью телеканалу Telesur, выдержки из которого опубликованы на сайте правительства Венесуэлы.

"Пришло время дипломатии, мы готовы вернуться к дипломатии, сесть за стол переговоров", — заявил Арреаса.

По его словам, в Венесуэле готовы создать механизмы для основанного на взаимоуважении диалога с администрацией США.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые провел встречу с представителями Международной контактной группы (МКГ) и обсудил с ними последствия санкций, которые ввела администрация США в отношении республики.