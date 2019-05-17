Мадуро вперше зустрівся з членами Міжнародної контактної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро вперше провів зустріч з представниками Міжнародної контактної групи (МКГ) і обговорив з ними наслідки санкцій, які ввела адміністрація США відносно республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МЗС Венесуели в Twitter.
"Президент Ніколас Мадуро зустрівся з членами Міжнародної контактної групи, щоб розповісти їм про наслідки блокади і санкції, введених урядом Дональда Трампа проти Венесуели", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter зовнішньополітичного відомства.
За даними державного телебачення Венесуели, на зустрічі також обговорювалися можливі переговори між урядом і опозицією, спрямовані на розв'язання політичної кризи в країні.
МКГ створена на початку 2019 року за ініціативою ЄС. В її роботі взяли участь представники Євросоюзу і восьми країн спільноти: Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії, Нідерландів, Португалії, Франції та Швеції, а також чотирьох країн Латинської Америки - Болівії, Коста-Ріки, Уругваю та Еквадору. 7 лютого у Монтевідео пройшло перше міністерське засідання групи.
Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в середу звинуватив уряд країни на чолі з президентом Ніколасом Мадуро в переслідуванні більшості депутатів Національної асамблеї (однопалатного парламенту) від опозиції.