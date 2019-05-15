Гуайдо: диктатура переслідує щонайменше 96 депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в середу звинуватив уряд країни на чолі з президентом Ніколасом Мадуро в переслідуванні більшості депутатів Національної асамблеї (однопалатного парламенту) від опозиції, інформує УНН.
“Диктатура переслідує щонайменше 96 депутатів”, — наводить слова політика газета El Nacional.
Опозиція займає 112 з 167 місць у найвищому законодавчому органі країни, який в останні роки був фактично виключений з процесу прийняття рішень.
Раніше Конституційна асамблея, що складається виключно з прихильників Мадуро, позбавила імунітету від судового переслідування понад 10 депутатів від опозиції за причетність до антиурядових виступів 30 квітня.
Верховний суд країни вирішив, що їм можуть бути пред’явлені звинувачення в зраді батьківщині і інших тяжких злочинах.
Як повідомляв УНН, в Іспанії затримали екс-міністра Венесуели за запитом США.