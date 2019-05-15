Гуайдо: диктатура преследует как минимум 96 депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в среду обвинил правительство страны во главе с президентом Николасом Мадуро в преследовании большинства депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции, передает УНН.
“Диктатура преследует по меньшей мере 96 депутатов”, — приводит слова политика газета El Nacional.
Оппозиция занимает 112 из 167 мест в высшем законодательном органе страны, который в последние годы был фактически исключен из процесса принятия решений.
Ранее Конституционная ассамблея, состоящая исключительно из сторонников Мадуро, лишила иммунитета от судебного преследования более 10 депутатов от оппозиции за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.
Верховный суд страны решил, что им могут быть предъявлены обвинения в измене родине и других тяжких преступлениях.
Как сообщал УНН, в Испании задержали экс-министра Венесуэлы по запросу США.