Мадуро впервые встретился с членами Международной контактной группы

"Президент Николас Мадуро встретился с членами Международной контактной группы, чтобы рассказать им о последствиях блокады и санкциях, введенных правительством Дональда Трампа против Венесуэлы", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter внешнеполитического ведомства.

По данным государственного телевидения Венесуэлы, на встрече также обсуждались возможные переговоры между правительством и оппозицией, направленные на разрешение политического кризиса в стране.

МКГ создана в начале 2019 года по инициативе ЕС. В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки - Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора. 7 февраля в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в среду обвинил правительство страны во главе с президентом Николасом Мадуро в преследовании большинства депутатов Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) от оппозиции.