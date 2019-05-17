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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 95007 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111686 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137820 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144650 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130144 просмотра

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Актуальное
Мадуро впервые встретился с членами Международной контактной группы

Мадуро впервые встретился с членами Международной контактной группы

Киев  •  УНН

 • 9064 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые провел встречу с представителями Международной контактной группы (МКГ) и обсудил с ними последствия санкций, которые ввела администрация США в отношении республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МИД Венесуэлы в Twitter.

"Президент Николас Мадуро встретился с членами Международной контактной группы, чтобы рассказать им о последствиях блокады и санкциях, введенных правительством Дональда Трампа против Венесуэлы", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter внешнеполитического ведомства.

По данным государственного телевидения Венесуэлы, на встрече также обсуждались возможные переговоры между правительством и оппозицией, направленные на разрешение политического кризиса в стране.

МКГ создана в начале 2019 года по инициативе ЕС. В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки - Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора. 7 февраля в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в среду обвинил правительство страны во главе с президентом Николасом Мадуро в преследовании большинства депутатов Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) от оппозиции.

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