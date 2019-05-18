Поліція Вашингтона звільнила посольство Венесуели від прихильників Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Поліція вигнала з будівлі посольства Венесуели у Вашингтоні невелику групу прихильників Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Невелика група людей протестувала проти політики США відносно Венесуели і утримувала будівлю з середини квітня. Будівля посольства до того моменту була порожня, оскільки Ніколас Мадуро відкликав венесуельських дипломатів із США.
Спочатку в посольстві забарикадувалися близько 30-ти осіб, проте день за днем їх число зменшувалося. Мадуро високо оцінював їх дії.
Поліція заарештувала чотирьох загарбників посольства, будівля буде передано послу Венесуели, призначеного лідером опозиції Хуаном Гуайдо, якого США визнали в якості легітимного глави держави.
Держдепартамент США повідомив, що поліція діяла на прохання уряду Гуайдо.
Представник Гуйадо в Вашингтон Карлос Веккіо заявив, що роботу посольства скоро буде відновлено і подякував президенту США Дональда Трампа за допомогу у звільненні будівлі.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Венесуели висловив готовність "сісти за стіл переговорів" з США. Він підкреслив, що діалог між двома країнами повинен будуватися на основі взаємної поваги.