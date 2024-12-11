Полиция в Германии арестовала трех исламских вооруженных экстремистов
Киев • УНН
В Германии арестовали трех вооруженных экстремистов, планировавших теракт на рождественской ярмарке. Задержанные-двое ливанцев и турок, которые имели оружие и симпатизировали ИГИЛ.
Немецкая полиция сообщила о задержании трех мужчин, принадлежащих к радикальным исламским движениям и готовивших "серьезный акт насилия", для чего имели в своем распоряжении огнестрельное и холодное оружие. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что двое из арестованных имеют ливанское происхождение, еще один-турецкое. Самому старшему из потенциальных террористов всего 22 года. Они проживали в Мангейме и Гессене и, с высокой вероятностью, планировали устроить нападение на рождественскую ярмарку в одном из крупных городов - под угрозой был Франкфурт.
Власти заявили, что два брата из Мангейма питали "глубокую симпатию к идеологии Исламского государства" и "предпринимали конкретные шаги по подготовке теракта". У них изъяли штурмовую винтовку с патронами, а у их сообщника - несколько ножей и балаклаву.
Напомним
В том же году Германия усилила меры безопасности на рождественских ярмарках из-за возросшей террористической угрозы под влиянием событий на Ближнем Востоке, включая задержание двух подростков, планировавших нападение. Крупные города Франкфурт и Штутгарт, предприняли беспрецедентные меры, такие как металлические заборы и сверхпрочные столбы.