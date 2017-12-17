Полиция уточняет количество пострадавших под Октябрьским дворцом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Число пострадавших правоохранителей в результате столкновений под Октябрьским дворцом уточняется. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
"Сейчас количество полицейских и бойцов Нацгвардии результате столкновений под Октябрьским дворцом уточняется. Точного количества мы пока не знаем, возможно несколько десятков, но точное количество пока не могу сказать", - сказал Я.Тракало.
Напомним, после неудачного штурма Октябрьского дворца экс-гала Одесской ОДА Михеил Саакашвили со сторонниками направился в ВР.
Также напомним, в на момент штурма сторонниками Саакашвили Октябрьского дворца в нем находились дети.
Как сообщал УНН, в результате столкновений возле Октябрьского дворца пострадали стражи порядка. Полиция открыла уголовные производства.