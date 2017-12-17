Поліція уточнює кількість постраждалих під Жовтневим палацом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Кількість постраждалих правоохоронців внаслідок сутичок під Жовтневим палацом уточнюється. Про це у коментарі УНН повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
“Наразі кількість поліцейських і бійців Нацгвардії внаслідок сутичок під Жовтневим палацом уточнюється. Точної кількості ми наразі не знаємо, можливо кілька десятків, але точної кількості поки не можу сказати”, — сказав Я.Тракало.
Нагадаємо, після невдалого штурму Жовтневого палацу Саакашвілі з прибічниками направився під ВР.
Також нагадаємо, у на момент штурму прихильниками Саакашвілі Жовтневого палацу у ньому перебували діти.
Як повідомляв УНН, внаслідок сутичок біля Жовтневого палацу постраждали правоохоронці. Поліція відкрила кримінальні провадження.