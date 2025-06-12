Полиция установила личности 20 коллаборационистов, пытавших людей на оккупированной Херсонщине

Правоохранители установили 20 человек среди жителей оккупированной части Херсонской области, которые стали силовиками рф и помогали врагу устанавливать порядки захватчиков. Они запугивали несогласных с решениями режима оккупантов, похищали и пытали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Коллаборационисты из числа жителей временно оккупированной Херсонской области подались на работу в подразделение, созданное режимом оккупантов под названием "отделение министерства внутренних дел российской федерации "Новотроицкое". Там, в составе преступной организации, во главе с начальником и заместителем начальника подразделения, перебежчики активно выслуживались кремлевским кукловодам.

От деятельности предателей страдали жители Новотроицкой поселковой общины Генического района Херсонской области. Злоумышленники без колебаний выполняли любые прихоти оккупантов ради своей новой карьеры. Они активно обеспечивали функционирование карательного ведомства.

Тех, кто был против новых законов, коллаборационисты похищали и подвергали страшным пыткам. Среди жертв кремлевских репрессий – бывшие правоохранители, активисты, работники образования и органов государственной власти.

Полиция собрала доказательную базу противоправной деятельности участников группировки.

Фигурантам заочно объявили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.