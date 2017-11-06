Полиция создаст рабочую группу по противодействию незаконному обороту оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Национальная полиция создаст рабочую по противодействию незаконному обороту оружия взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом сегодня на совещании с участием начальников Главных управлений Национальной полиции в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей сообщил председатель НПУ Сергей Князев, передает УНН.
"Мы должны работать на опережение, а не бороться с последствиями", - сказал он, добавив, что усиленные меры безопасности, в частности, патрулирование на вокзалах, метро, службах экспресс-доставки, в местах массового скопления помогут остановить такие правонарушения.
Князев отметил на необходимости организации таких совместных мероприятий в областях, где может накапливаться нелегальное оружие, чтобы предупредить случаи его использования в мирных регионах.
Планируется, что в рабочую группу по противодействию нелегального оружия и боеприпасов войдут представители всех областных управлений Национальной полиции восточной части Украины для того, чтобы наладить соответствующие коммуникации и создать эффективную "сеть перекрытия" каналов утечки оружия.
В свою очередь командующий Национальной гвардии Николай Балан отметил, что Национальная гвардия будет полностью взаимодействовать с Нацполициею в этом вопросе.
"Никто не может передвигаться с оружием в зоне проведения антитеррористической операции без соответствующих документов", - сказал Балан.
Как сообщал УНН, национальная полиция Украина приняла решение о переходе на работу единого центра "102", когда наряд будет получать электронный вызов, поступивший от граждан на этот номер.