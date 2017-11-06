Полиция создаст рабочую группу по противодействию незаконному обороту оружия

"Мы должны работать на опережение, а не бороться с последствиями", - сказал он, добавив, что усиленные меры безопасности, в частности, патрулирование на вокзалах, метро, ​​службах экспресс-доставки, в местах массового скопления помогут остановить такие правонарушения.

Князев отметил на необходимости организации таких совместных мероприятий в областях, где может накапливаться нелегальное оружие, чтобы предупредить случаи его использования в мирных регионах.

Планируется, что в рабочую группу по противодействию нелегального оружия и боеприпасов войдут представители всех областных управлений Национальной полиции восточной части Украины для того, чтобы наладить соответствующие коммуникации и создать эффективную "сеть перекрытия" каналов утечки оружия.

В свою очередь командующий Национальной гвардии Николай Балан отметил, что Национальная гвардия будет полностью взаимодействовать с Нацполициею в этом вопросе.

"Никто не может передвигаться с оружием в зоне проведения антитеррористической операции без соответствующих документов", - сказал Балан.

Как сообщал УНН, национальная полиция Украина приняла решение о переходе на работу единого центра "102", когда наряд будет получать электронный вызов, поступивший от граждан на этот номер.