Поліція створить робочу групу з протидії незаконному обігу зброї

"Ми маємо працювати на випередження, а не боротися з наслідками", - сказав він, додавши, що посилені заходи безпеки, зокрема, патрулювання на вокзалах, метро, службах експрес-доставки, у місцях масового скупчення допоможуть зупинити такі правопорушення.

Князєв наголосив на необхідності організації таких спільних заходів в областях, де може накопичуватися нелегальна зброя, аби попередити випадки її використання в мирних регіонах.

Планується, що до робочої групи з протидії нелегальній зброї та боєприпасів увійдуть представники всіх обласних управлінь Національної поліції східної частини України для того, щоб налагодити відповідні комунікації та створити ефективну "мережу перекриття" каналів витоку зброї.

У свою чергу командувач Національної гвардії Микола Балан відзначив, що Національна гвардія буде повністю взаємодіяти з Нацполіцією в цьому питанні.

"Ніхто не може пересуватися зі зброєю в зоні проведення антитерористичної операції без відповідних документів", - сказав Балан.

Як повідомляв УНН, національна поліція України прийняла рішення про перехід на роботу єдиного центру "102", коли наряд буде отримувати електронний виклик, що надійшов від громадян на цей номер.