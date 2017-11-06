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Поліція створить робочу групу з протидії незаконному обігу зброї

Поліція створить робочу групу з протидії незаконному обігу зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Національна поліція створить робочу з протидії незаконному обігу зброї вибухових речовин та боєприпасів. Про це сьогодні на нараді за участю начальників Головних управлінь Національної поліції в Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областей повідомив голова НПУ Сергій Князєв, передає УНН.

"Ми маємо працювати на випередження, а не боротися з наслідками", - сказав він, додавши, що посилені заходи безпеки, зокрема, патрулювання на вокзалах, метро, службах експрес-доставки, у місцях масового скупчення допоможуть зупинити такі правопорушення.

Князєв наголосив на необхідності організації таких спільних заходів в областях, де може накопичуватися нелегальна зброя, аби попередити випадки її використання в мирних регіонах.

Планується, що до робочої групи з протидії нелегальній зброї та боєприпасів увійдуть представники всіх обласних управлінь Національної поліції східної частини України для того, щоб налагодити відповідні комунікації та створити ефективну "мережу перекриття" каналів витоку зброї.

У свою чергу командувач Національної гвардії Микола Балан відзначив, що Національна гвардія буде повністю взаємодіяти з Нацполіцією в цьому питанні.

"Ніхто не може пересуватися зі зброєю в зоні проведення антитерористичної операції без відповідних документів", - сказав Балан.

Як повідомляв УНН, національна поліція України прийняла рішення про перехід на роботу єдиного центру "102", коли наряд буде отримувати електронний виклик, що надійшов від громадян на цей номер.

Українські Національні Новини

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