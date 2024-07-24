Еврейские активисты, протестовавшие против военной поддержки США Израиля, были арестованы в здании Конгресса. Протест состоялся накануне выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе.
Полиция Капитолия США арестовала еврейских активистов перед речью Нетаньяху. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Полиция Капитолия США задержала еврейских активистов, которые протестовали против военной поддержки США Израиля в здании Конгресса. Протест состоялся накануне речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе.
Активисты, организованные группой Jewish Voice for Peace, были одеты в красные футболки с надписями "не в наше имя" и "Евреи говорят: прекратите вооружать Израиль". Некоторые протестующие держали транспаранты с надписями "Прекратите огонь сейчас" и "Пусть Газа живет".
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