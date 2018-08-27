Полиция США установила личность стрелявшего во Флориде
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Полиция США заявила, что человеком, который устроил стрельбу на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing в Джексонвилле (штат Флорида), оказался 24-летний Дэвид Катц из города Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции шериф Джексонвилл Майк Уильямс, информирует УНН со ссылкой на трансляцию пресс-конференции телеканала Fox News.
“Стрельбу устроил 24-летний Дэвид Катц, с собой у него был по меньшей мере один пистолет”, — сказал он.
Инцидент произошел в баре GLHF. Как сообщило издание Los Angeles Times, стрельбу открыл один из участников турнира. Он начал стрелять потому, что проиграл матч. После мужчина покончил с собой. В больнице сообщили, что в результате были госпитализированы шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.
В результате стрельбы погибли три человека, в том числе нападающий.
В Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп проинформирован о том, что произошло. В администрации американского лидера отметили, что американский лидер отслеживает ситуацию.