Поліція США встановила особу того, хто стріляв у Флориді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Поліція США заявила, що людиною, яка влаштувала стрілянину на території ринково-розважального комплексу Jacksonville Landing у Джексонвіллі (штат Флорида), виявився 24-річний Девід Катц із міста Балтімор (штат Меріленд). Про це повідомив у неділю на прес-конференції шериф Джексонвілла Майк Вільямс, інформує УНН із посиланням на трансляцію прес-конференції телеканалу Fox News.
“Стрілянину влаштував 24-річний Девід Катц, з собою у нього був щонайменше один пістолет”, — сказав він.
Інцидент стався в барі GLHF. Як повідомило видання Los Angeles Times, стрілянину відкрив один з учасників турніру. Він почав стріляти тому, що програв матч. Після чоловік наклав на себе руки. У лікарні повідомили, що в результаті були госпіталізовані шестеро людей, один з яких перебуває у важкому стані.
У результаті стрілянини загинули три людини, в тому числі нападник.
У Білому домі повідомили, що президент Дональд Трамп поінформований про те, що сталося. В адміністрації американського лідера відзначили, що американський лідер відстежує ситуацію.