Полиция составила протокол на киевлянина за незаконный агитбанер на балконе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Полиция составила два протокола об административном нарушении за то, что киевлянин разместил агитационный баннер на балконе своего дома. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
По данным пресс-службы ведомства, в Дарницком районе на улице Кошица участковые офицеры полиции обнаружили агитационный баннер без выходных данных о печати и тираже на балконе дома, что запрещено законом.
По данному факту на 25-летнего киевлянина правоохранители составили административные протоколы по ч. 1 ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) и по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) Админкодекса Украины.
Напомним, по сутки 19 февраля Национальная полиция Украина открыла пять уголовных производств, связанных с избирательным процессом .