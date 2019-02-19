Поліція склала протокол на киянина за незаконний агітбанер на балконі

За даними прес-служби відомства, у Дарницькому районі на вулиці Кошиця дільничні офіцери поліції виявили агітаційний банер без вихідних даних про друк та тираж на балконі будинку, що заборонено законом.

За даним фактом, на 25-річного киянина правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях) та за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Адмінкодексу України.

Нагадаємо, за добу 19 лютого Національна поліція України відкрила п'ять кримінальних проваджень, пов'язаних з виборчим процесом.