Полиция Швеции опубликовала фотографию подозреваемого в теракте
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Полицейские Швеции опубликовали фотографию подозреваемого и опровергли его задержание, о котором ранее сообщил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, передает УНН со ссылкой на SkyNews.
Также, полиция Швеции призвала людей не ехать в центр города.
Напомним, грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, были ранены несколько человек. Автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия. Также отмечается, что в результате инцидента погибли три человека.
Как сообщал УНН, украинский консул выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в Стокгольме, где грузовик наехал на людей.
Добавим, что неподалеку от места наезда транспортного средства на людей в Стокгольме было слышно звуки выстрелов.