Поліція Швеції опублікувала фотографію підозрюваного у теракті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Поліцейські Швеції опублікували фотографію підозрюваного і спростували його затримання, про яке раніше повідомив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає УНН з посиланням на SkyNews.
Також, поліція Швеції закликала людей не їхати в центр міста.
Нагадаємо, вантажівка в'їхала в натовп людей в центрі Стокгольму, було поранено кількох людей. Автомобіль врізався в магазин. Поліція перекрила район події. Також, зазначається, що в результаті інциденту загинуло троє осіб.
Як повідомляв УНН, український консул з'ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих в Стокгольмі, де вантажівка наїхала на людей.
Додамо, що неподалік від місця наїзду транспортного засобу на людей у Стокгольмі було чутно звуки пострілів.