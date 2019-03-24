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Полиция расследует исчезновение печати у главы избирательного участка в Харьковской области

Киев • УНН

 • 8898 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. У главы избирательного участка в Харьковской области исчезла печать. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ее кражи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.

Полиция расследует исчезновение печати у главы избирательного участка в Харьковской области

Так, сообщение о происшествии поступило в Первомайский отдел полиции 22 марта. Секретарь избирательного участка в селе Раздолье заявила, что глава участка потеряла печать, отметили в ГУНП.

"Глава избирательного участка объяснила, что в последний раз она пользовалась печатью 20 марта. 22 марта она взяла ее у секретаря для того, чтобы составить соответствующие документы по охране общественного порядка во время выборов. Уже прибыв в Первомайский отдел полиции, женщина обнаружила отсутствие печати в своей сумке. При каких обстоятельствах она исчезла, глава объяснить не может", - говорится в сообщении.

Следователь Первомайского отдела полиции внес сведения о происшествии в ЕРДР по ч. 1 ч. 357 УК Украины - похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение.

Максимальное наказание за преступление предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве на окружном избирательном участке исчезла печать.

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