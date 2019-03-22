На окружній виборчій дільниці у Києві зникла печатка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На окружній виборчій дільниці у Святошинському районі Києва зникла печатка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.
"До чергової частини територіального управління поліції надійшло повідомлення про те, що зникла печатка дільничної виборчої комісії на вулиці Івана Крамського", - йдеться в повідомленні.
Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, розшукують осіб, причетних до зникнення печатки.
За цим фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 357 КК України - це викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.
Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, з початку виборчої кампанії до поліції надійшло близько 500 повідомлень про підкуп виборців.
Як повідомляв УНН, в Україні з початку передвиборчої кампанії 25 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.