На окружном избирательном участке в Киеве исчезла печать

"В дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение о том, что исчезла печать участковой избирательной комиссии на улице Ивана Крамского", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, разыскивают лиц, причастных к исчезновению печати.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 357 УК Украины - это похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение.

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Напомним, с начала избирательной кампании в полицию поступило около 500 сообщений о подкупе избирателей.

Как сообщал УНН, в Украине с начала предвыборной кампании 25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с избирательным процессом.