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Поліція розслідує зникнення печатки у голови виборчої дільниці на Харківщині

Київ • УНН

 • 8898 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У голови виборчої дільниці у Харківській області зникла печатка. Зараз правоохоронці встановлюють обставини її крадіжки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

Поліція розслідує зникнення печатки у голови виборчої дільниці на Харківщині

Так, повідомлення про подію надійшло до Первомайського відділу поліції 22 березня. Секретар виборчої дільниці у селі Роздолля заявила, що голова дільниці загубила печатку, зазначили у ГУНП.

"Голова виборчої дільниці пояснила, що востаннє вона користувалася печаткою 20 березня. 22 березня вона взяла її у секретаря для того, щоб скласти відповідні документи стосовно охорони публічного порядку під час виборів. Вже прибувши до Первомайського відділу поліції, жінка виявила відсутність печатки у своїй сумці. За яких обставинах вона зникла, голова пояснити не може", - йдеться в повідомленні.

Слідчий Первомайського відділу поліції вніс відомості про подію до ЄРДР за ч. 1 ч. 357 КК України - викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.

Максимальне покарання за злочин передбачає обмеження волі на строк до 3 років.

Поліцейські з’ясовують усі обставини події та причетних до неї осіб. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві на окружній виборчій дільниці зникла печатка.

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