Поліція розслідує зникнення печатки у голови виборчої дільниці на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У голови виборчої дільниці у Харківській області зникла печатка. Зараз правоохоронці встановлюють обставини її крадіжки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
Так, повідомлення про подію надійшло до Первомайського відділу поліції 22 березня. Секретар виборчої дільниці у селі Роздолля заявила, що голова дільниці загубила печатку, зазначили у ГУНП.
"Голова виборчої дільниці пояснила, що востаннє вона користувалася печаткою 20 березня. 22 березня вона взяла її у секретаря для того, щоб скласти відповідні документи стосовно охорони публічного порядку під час виборів. Вже прибувши до Первомайського відділу поліції, жінка виявила відсутність печатки у своїй сумці. За яких обставинах вона зникла, голова пояснити не може", - йдеться в повідомленні.
Слідчий Первомайського відділу поліції вніс відомості про подію до ЄРДР за ч. 1 ч. 357 КК України - викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.
Максимальне покарання за злочин передбачає обмеження волі на строк до 3 років.
Поліцейські з’ясовують усі обставини події та причетних до неї осіб. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Києві на окружній виборчій дільниці зникла печатка.