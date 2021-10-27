Полиция разыскала разработчика фейкового прилжения "Дія"

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“Протиправную деятельность 21-летнего мужчины разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области совместно со следователями Запорожского районного управления полиции и в сотрудничестве с представителями Минцифры. Злоумышленник самостоятельно разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентично государственному приложению "Дія", — информирует пресс-служба департамента киберполиции.

Детали

По данным полицейских, в фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от COVID-19.

Свою разработку мужчина продавал в мессенджере по 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря приложению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, приобретшие приложение для предоставления правовой квалификации их действиям.

“Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются", - сообщили в полиции.

Контекст

Ранее в СМИ появилась информация о фейковом приложении "Дія" с редактором данных для Android, который разработали мошенники. В фейковом приложении "Дія" якобы были экземпляры паспорта, карточки налогоплательщика, водительские права и COVID-сертификаты.

Реагируя на ситуацию, УНН в Минцифре сообщили, что каждый гражданин может самостоятельно проверить действительность цифрового документа в приложении "Дія" - там есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя.