Поліція розшукала розробника фейкової "Дії"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці повідомили, що у Запорізькій області викрили розробника програмного забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку “Дія”. З його допомогою користувачі мали змогу створювати підроблені документи, пише УНН.
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“Протиправну діяльність 21-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції та у співпраці з представниками Мінцифри. Зловмисник самотужки розробив застосунок для смартфонів, який за дизайном був ідентичним із державним застосунком “Дія”, — інформує пресслужба департаменту кіберполіції.
Деталі
За даними поліцейських, у фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від COVID-19.
Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь і цигарки.
Наразі правоохоронці проводять заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатка. Також встановлюються особи, які придбали додаток для надання правової кваліфікації їхнім діям.
“Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Слідчі дії тривають”, — повідомили в поліції.
Контекст
Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про фейковий додаток “Дія” з редактором даних для Android, який розробили шахраї. У фейковій “Дії” нібито були екземпляри паспорту, картки платника податків, посвідчення водія та COVID-сертифікати.
Реагуючи на ситуацію, УНН у Мінцифрі повідомили, що кожен громадянин може самостійно перевірити дійсність цифрового документа у “Дії” — у застосунку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача.