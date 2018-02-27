Полиция начала уголовное производство из-за столкновений под ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Столичная полиция начала уголовное производство из-за столкновений возле Верховной Рады, в результате которых пострадали 14 правоохранителей, по статье "угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киева.
"Следственным отделом Печерского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, правоохранители продолжают осматривать место происшествия и устанавливают всех участников, причастных к инциденту.
Как сообщал УНН, число пострадавших правоохранителей в результате столкновений у здания Верховной Рады Украины увеличилось до 14 человек.