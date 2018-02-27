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Поліція розпочала кримінальне провадження через сутички під ВР

Поліція розпочала кримінальне провадження через сутички під ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Столична поліція розпочала кримінальне провадження через сутички біля Верховної Ради, внаслідок яких постраждало 14 правоохоронців, за статтею “погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Києва.

“Слідчим відділом Печерського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, правоохоронці продовжують оглядати місце події та встановлюють всіх учасників, причетних до інциденту.

Як повідомляв УНН, кількість постраждалих правоохоронців внаслідок сутичок під будівлею Верховної Ради України збільшилася до 14 осіб.

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