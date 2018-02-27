Поліція розпочала кримінальне провадження через сутички під ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Столична поліція розпочала кримінальне провадження через сутички біля Верховної Ради, внаслідок яких постраждало 14 правоохоронців, за статтею “погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Києва.
“Слідчим відділом Печерського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, правоохоронці продовжують оглядати місце події та встановлюють всіх учасників, причетних до інциденту.
Як повідомляв УНН, кількість постраждалих правоохоронців внаслідок сутичок під будівлею Верховної Ради України збільшилася до 14 осіб.